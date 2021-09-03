Путин рассказал о создании в регионе конкурентных преимуществ.

На Курильских островах создадут особый налоговый режим. Об этом в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума рассказал российский президент. По мнению политика, в регионе будет сформирован беспрецедентный набор льгот и стимулов для предпринимательства. В частности, пакет мер поддержки бизнеса будет включать в себя освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет. Это позволит России создать конкурентные условия для работы партнеров в регионе.

Действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными. Лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны объяснил, что правительство выполняет сложную задачу, но к ее решению требуется стремиться. Воспользоваться налоговыми послаблениями смогут не только отечественные, но и иностранные инвесторы. Также планируется внедрить таможенные и административные льготы. По мнению Путина, особенно этот вопрос актуален для японских бизнесменов.

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона.

Фото и видео: Восточный Экономический Форум 2021