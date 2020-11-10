На ВЭФ модератор пошутил о том, что Путин - не Ангела Меркель.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме у главы государства модератор встречи, журналист Сергей Брилев заметил, что наблюдал за политиком перед тем, как он поднялся на сцену. Он убедился в том, что Путин - не Ангела Меркель. Путин рассмеялся, поблагодарив за этот комментарий. Гость добавил, что это нетрудно было заметить.

У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит. Сергей Брилев, журналист

Напомним, что на недавних официальных переговорах в Кремле между немецким канцлером Ангелой Меркель и Владимиром Путиным у иностранки зазвонил мобильный телефон. На сессии ВЭФ российский лидер признался, что не имеет мобильного устройства.

Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на год.

Фото: Восточный экономический форум