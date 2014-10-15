Глава РФ оценил предложение по поддержке малого предпринимательства.

Российский президент Владимир Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на год. В рамках общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума во Владивостоке глава государства поддержал инициативу на пять лет приостановить проверки для предпринимателей.

Пять лет - это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ВЭФ проводится со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Фото: Kremlin.ru