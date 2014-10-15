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Путин: контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными
Сегодня, 8:47
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Путин: контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными

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Глава РФ назвал задачи для чиновников при развитие Севморпути.

Российский президент Владимир Путин заявил, что контейнерные перевозки по Северному морскому пути должны быть выгодными. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с модераторами и спикерами Восточного экономического форума.  Он призвал налаживать этот маршрут и делать его экономически выгодным и целесообразным. 

По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути: мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, этот Северный морской путь использовался и для контейнерных перевозок.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил, что также для властей важно подумать о формировании и укреплении береговой и портовой инфраструктуры Севморпути, вопросами безопасности перевозок.

Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вэф, дальний восток, севморпуть
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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