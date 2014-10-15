Путин: контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными

Российский президент Владимир Путин заявил, что контейнерные перевозки по Северному морскому пути должны быть выгодными. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с модераторами и спикерами Восточного экономического форума. Он призвал налаживать этот маршрут и делать его экономически выгодным и целесообразным.
По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути: мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, этот Северный морской путь использовался и для контейнерных перевозок.
Владимир Путин, президент РФ
Эксперт напомнил, что также для властей важно подумать о формировании и укреплении береговой и портовой инфраструктуры Севморпути, вопросами безопасности перевозок.
Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России.
Фото: Kremlin.ru
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