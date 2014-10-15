Путин: контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными

Глава РФ назвал задачи для чиновников при развитие Севморпути.

Российский президент Владимир Путин заявил, что контейнерные перевозки по Северному морскому пути должны быть выгодными. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с модераторами и спикерами Восточного экономического форума. Он призвал налаживать этот маршрут и делать его экономически выгодным и целесообразным.

По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути: мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, этот Северный морской путь использовался и для контейнерных перевозок. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил, что также для властей важно подумать о формировании и укреплении береговой и портовой инфраструктуры Севморпути, вопросами безопасности перевозок.

Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России.

Фото: Kremlin.ru