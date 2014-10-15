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Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России
Сегодня, 8:40
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Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России

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Глава РФ оценил проблемы экспорта российской продукции за границу.

Российский президент Владимир Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из страны. Об этом глава государства заявил в рамках проведения заседания с коллегами на полях Восточного экономического форума. Были подняты проблемы экспорта отечественной продукции на иностранные рынки. Политик заметил, что следует бороться за рост экспорта мяса.

Что касается свинины, то мы постоянно этим занимаемся. Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальные проблемы, а просто используются как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию.

Владимир Путин, президент РФ

Путин добавил, что лично прорабатывает данный вопрос и говорит о нем на встречах самого высокого уровня. Путин: докапитализация "Авроры" зависит от авиакомпании.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вэф, свинина, экспорт
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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