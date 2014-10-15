Путин: докапитализация "Авроры" зависит от авиакомпании

Российский президент Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании-лоукостера "Аврора" можно будет решать в зависимости от того, как она развернет свою деятельность. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.
Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать о возможной докапитализации. Надо внимательно к этому присмотреться.
Владимир Путин, президент РФ
Политик напомнил коллегам о необходимости заняться вопросами снятия избыточных требований с малых аэропортов в России. Путин рассказал, что нужно не только придумать послабления для воздушных гаваней, но также и реализовать их. Ранее он упоминал о том, что эти послабления не должны производиться в ущерб безопасности.
Путин призвал продолжить работу над проектом, который позволит разгрузить Транссиб.
Фото: Kremlin.ru
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