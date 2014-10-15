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Путин: докапитализация "Авроры" зависит от авиакомпании
Сегодня, 8:18
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Путин: докапитализация "Авроры" зависит от авиакомпании

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Глава РФ напомнил о проекте лоукостера, летающего на Дальний Восток.

Российский президент Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании-лоукостера "Аврора" можно будет решать в зависимости от того, как она развернет свою деятельность. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.

Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать о возможной докапитализации. Надо внимательно к этому присмотреться.

Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил коллегам о необходимости заняться вопросами снятия избыточных требований с малых аэропортов в России. Путин рассказал, что нужно не только придумать послабления для воздушных гаваней, но также и реализовать их. Ранее он упоминал о том, что эти послабления не должны производиться в ущерб безопасности.

Путин призвал продолжить работу над проектом, который позволит разгрузить Транссиб.

Фото: Kremlin.ru

Теги: авиасообщение, аврора, владимир путин, дальний восток, лоукост
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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