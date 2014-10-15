Путин призвал продолжить работу над проектом, который позволит разгрузить Транссиб

Глава РФ напомнил о Северном широтном ходе.

Российский президент Владимир Путин призвал продолжить работу над проектом, который позволит разгрузить Транссибирскую магистраль. Такое заявление глава государства сделал на встрече с коллегами в рамках Восточного экономического форума. Речь идет о создании участка Северного широтного хода. Этот проект даст возможность РФ выйти в незамерзающую часть Баренцева моря.

По поводу выхода к Баренцеву морю. Давайте еще раз к этому вернемся. Безусловно, это хороший проект. Над ним нужно продолжать работать. Разгрузить Транссиб - это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения, на будущее. Владимир Путин, президент РФ

Руководитель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко напомнил президенту, что одной из главных транспортных проблем в ДФО является недостаточная пропускная способность Восточного полигона. Строительство Северного широтного хода позволит бизнесменам соединить Свердловскую и Северную железные дороги и выйти в морю.

Российские авиакомпании в 2021 году перевезут 100 млн человек.

Фото: Kremlin.ru