В Минтранспорта рассказали о планах по авиаперевозке пассажиров.

Глава министерства по транспорту Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании в 2021 году перевезут 100 млн человек. Об этом чиновник рассказал президенту Владимиру Путину во время правительственного совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Спикер заметил, что на внутренние перевозки придется около 88 млн человек.

Мы в этом году выйдем примерно на объем пассажиропотока в 100 млн пассажиров в целом, и 88 млн человек мы ожидаем только по России. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник объяснил коллегам, что из-за внешних ограничений, связанных с распространением ковида, отечественным авиакомпаниям пришлось переориентироваться на внутренние перевозки. В текущем году пассажиропоток по данному направлению на 17% выше, чем в доковидное время (2019 году).

Напомним, что 2019 году авиакомпании РФ перевезли рекордное количество пассажиров - 128,1 млн человек. Из них 73 млн человек - внутри России.

Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований.

Фото: Piter.tv