В России будут идентифицировать гражданские беспилотники на базе ГЛОНАСС

Виталий Савельев раскрыл планы Минтранса России.

Идентификация гражданских беспилотников в воздушном пространстве на базе ГЛОНАСС в России начнется с марта 2026 года. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер, бывший министр по транспорту Виталий Савельев в интервью журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-24". Отрывок из новостного сюжета опубликован в Telegram-канале "СМОТРИ".

Очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Напомним, что в конце сентября российское министерство по транспорту сообщило общественности о том, что ставит стратегической целью первым на планете создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В текущий момент профильным ведомством успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов, таких как авиадроны, грузовики и катера.

Беспилотные авто на дорогах будут обозначать и подключать к сервису поддержки.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ