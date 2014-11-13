Российский президент Владимир Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований. Такое заявление глава государства сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. При этом глава государства подчеркнул, что выполнять это требование нужно не за счет ущерба для безопасности.
Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности.
Владимир Путин, президент РФ
Политик рассказал, что малые аэропорты имеют такие же требования, как и крупные международные хабы. Речь идет о защите инфраструктуры, наличии специальных групп реагирования и других условий. Глава РФ надеется, что чиновники внимательно рассмотрят инструкции, в которых можно обнаружить обременительные для воздушных гаваней условия.
Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО.
Фото и видео: Восточный экономический форум
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все