Глава РФ призвал избавить воздушные гавани от обременительных требований.

Российский президент Владимир Путин призвал избавить малые аэропорты от избыточных требований. Такое заявление глава государства сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. При этом глава государства подчеркнул, что выполнять это требование нужно не за счет ущерба для безопасности.

Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно избыточных, обременительных требований в работе. Конечно, чтобы ни у кого не было глупых мыслей, не в ущерб безопасности. Владимир Путин, президент РФ

Политик рассказал, что малые аэропорты имеют такие же требования, как и крупные международные хабы. Речь идет о защите инфраструктуры, наличии специальных групп реагирования и других условий. Глава РФ надеется, что чиновники внимательно рассмотрят инструкции, в которых можно обнаружить обременительные для воздушных гаваней условия.

Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО.

Фото и видео: Восточный экономический форум