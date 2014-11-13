Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО

Глава РФ оценил необходимость в льготных билетах на самолеты для жителей ДФО.

Российский президент Владимир Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки на Дальнем Востоке. По мнению главы государства, власти страны должны обеспечить такую систему, которая позволит ежегодно в автоматическом режиме выделять субсидии на это направление. Такой позицией глава РФ поделился с коллегами во время совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития региона.

Все граждане РФ - все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Владимир Путин, президент РФ

Путин добавил, что льготные билеты на самолет должны быть доступны всем жителям дальневосточных регионов на протяжении всего года. Он дал поручение Минфину, Минтрансу и другим профильным ведомствам "подумать над этим и предложить решение".

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Фото: Восточный экономический форум