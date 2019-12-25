Путин оценил важность Севморпути

Глава РФ рассказал о перспективном направлении транспортировки товаров в арктическом регионе.

Российский президент Владимир Путин оценил важность Северного морского пути. В рамках общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского политик заметил, что доставка грузов по данному маршруту существенно снижает их стоимость. Этот показатель важен как для страны, так и для иностранных партнеров.

Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заметил, что 18% территории РФ располагается в арктической зоне. Поэтому для региона важно развивать необходимую для комфортной жизни населения инфраструктуру. При этом Путин заметил, что если бы государство не видело перспектив в развитии Севморпути, то власти бы этим проектом не занимались. К 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.

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Фото: Kremlin.ru