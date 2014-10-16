В Кремле заступились за школьника, который поправил оговорку Путина

Ранее президент ошибочно назвал Северную войну Семилетней, на что ему указал школьник из Воркуты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью замечание воркутинского школьника на оговорку главы государства Владимира Путина. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Накануне в ходе открытого урока Путина во Владивостоке он назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр Первый со Швецией, Семилетней войной. Один из школьников обратил на это внимание и поправил президента. Путин поблагодарил ученика за внимательность. При этом он уточнил, что в первый раз проигрыш был под Нарвой, а уже затем состоялась битва под Полтавой.

Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что не согласен с мнением директора учебного заведения Юлии Рябцевой, которая назвала поступок школьника наглостью. По словам Пескова, глава государства был инициатором проведения урока в виде диалога, кроме того, он сам зачастую поправляет собеседников, когда видит нестыковки.

Ранее мы сообщали, что беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии.

Фото: kremlin.ru

