Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

Около 800 человек подписаны на канал "Красная вилка".

Беседа с российским президентом Владимиром Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии. Во время общения с главой государства ребенок попросил его подписаться на собственный YouTube-канал "Красная вилка". В результате меньше, чем за два часа блогер набрал себе 800 подписчиков. До встречи с политиком на него было подписано только 358 человек.

Егор ведет канал, посвященный вопросам экологии, борьбе с мусором, а также занятиям спортом, детским событиям и новостям региона (Бурятии) и Байкала.

Путин: обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество.

Фото и видео: kremlin.ru