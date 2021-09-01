Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

Беседа с российским президентом Владимиром Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии. Во время общения с главой государства ребенок попросил его подписаться на собственный YouTube-канал "Красная вилка". В результате меньше, чем за два часа блогер набрал себе 800 подписчиков. До встречи с политиком на него было подписано только 358 человек.
Егор ведет канал, посвященный вопросам экологии, борьбе с мусором, а также занятиям спортом, детским событиям и новостям региона (Бурятии) и Байкала.
Путин: обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество.
Фото и видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все