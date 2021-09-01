  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии

0 0

Около 800 человек подписаны на канал "Красная вилка".

Беседа с российским президентом Владимиром Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии. Во время общения с главой государства ребенок попросил его подписаться на собственный YouTube-канал "Красная вилка". В результате меньше, чем за два часа блогер набрал себе 800 подписчиков. До встречи с политиком на него было подписано только 358 человек.

Егор ведет канал, посвященный вопросам экологии, борьбе с мусором, а также занятиям спортом, детским событиям и новостям региона (Бурятии) и Байкала. 

Путин: обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: байкал, бурятия, владимир путин, красная вилка, океан
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии