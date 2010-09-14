Путин: обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество

Глава РФ оценил вопрос обеспечения просветительским контентом цифровой среды.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество. Такое заявление глава государства сделал во время торжественной церемонии подписания добровольных обязательств учредителями Альянса по защите несовершеннолетних в цифровом пространстве. По мнению политика, содержания виртуального пространства имеет важное значение для благополучия молодежи.

Содержание цифрового пространства имеет важнейшее значение для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны призвал наполнять цифровую среду позитивным и просветительским контентом. Он заметил, что материалы должны быть интересными и полезными для детей. Путин рассчитывает на то, что к проблеме будут привлечены образовательные центры и платформы, молодые творческие коллективы, которые разработают креативные решения.

Путин подчеркнул необходимость обмена информацией о приютах для бездомных животных.

Фото и видео: kremlin.ru