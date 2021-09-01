Президент РФ оценил инициативу школьницы из Нижегородской области о виртуальном объединении приютов.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обмена информацией о приютах для бездомных животных. Таким образом глава государства прокомментировал предложение одной из участниц встречи в детском центре "Океан" на Дальнем Востоке. Девочка выступила с инициативой разработать карту с российскими организациями, которые помогают животным. По словам Путина, помощь животным является не только благородным видом деятельности, но и очень важным.

Бездомные животные - это большая проблема для самих наших братьев меньших. Уезжая с дачи, многие просто бросают своих питомцев, которые ни в чем не виноваты. Они реально страдают. Современный, цивилизованный человек не может проходить мимо и смотреть, как мучаются животные. Владимир Путин, президент РФ

Политик призвал цивилизованным образом решать проблему с бездомными животными, так как регулярно происходят инциденты с нападением диких собак на людей. Глава РФ видит рациональное зерно в вопросе объединения приютов для животных в виртуальном пространстве.

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Фото и видео: Kremlin.ru