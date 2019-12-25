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Путин пообещал проверить финансирование реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии
Сегодня, 12:23
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Путин пообещал проверить финансирование реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии

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Глава РФ оценил уникальность Байкала.

Российский президент Владимир Путин пообещал проверить финансирование реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии. Об этом политик рассказал в рамка встречи с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. Глава государства прокомментировал слова десятилетнего мальчика, прибывшего из республики.

У нас определенные решения на этот счет приняты, выделено финансирование для реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии. Надо только еще раз - и я это сделаю - проверить объемы этого финансирования и сроки выделения соответствующих ресурсов.

Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что в финансирование попадает и проект сохранения Байкала. Лидер страны уверен, что это озеро является государственным достоянием, а не только достопримечательностью Бурятии и Иркутской области. Он призвал сделать все необходимое, чтобы сохранить этот уникальный объект. Путин заметил, что этим вопросом власти занимаются еще с советского времени, однако существуют вещи, с которыми сложно бороться, но которые при этом еще и имеют масштабный характер. Особую опасность для Байкала в Кремле считают стоки при использовании сельскохозяйственных удобрений.

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии.

Теги: байкал, бурятия, владимир путин, жкх, иркутская область, экология
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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