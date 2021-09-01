Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии

Российский президент Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогал бороться с пожарами в Якутии. Он заверил, что чиновники помогут всем пострадавшим из-за стихии. Об этом глава государства заявил во время общения с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. Политик оценил вклад в решение проблемы не только ГУ МЧС, но также добровольцев, сотрудников лесоохраны.
Теперь, что касается Якутии, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучше качества, работают в очень тяжелых, в опасных условиях.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны призвал сделать все необходимое для того, чтобы поддержать противопожарную безопасность в дальнейшей, а также усовершенствовать нормативную базу, увеличить роль федеральных органов власти в урегулировании проблем.
Путин: широко использовать в России ГМО-продукты пока рано.
Фото и видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все