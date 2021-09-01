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Путин: широко использовать в России ГМО-продукты пока рано

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Глава РФ оценил использование ГМО в Северной Америке.

Российский президент Владимир Путин заявил, что широко использовать в стране ГМО-продукты пока что рано. Такой позицией глава государства поделился с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. 

У нас действительно есть закон, который ограничивает использование ГМО для того, чтобы она не попадала на стол к человеку. Но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях.

Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил, что поднятый вопрос - сложен. Он напомнил, что в Северной Америке уже повсеместно используются генно-модифицированные продукты. Там специалисты растят сою, бобовые и кукурузу, которые после идут на корм скоту. 

Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, гмо
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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