Путин: широко использовать в России ГМО-продукты пока рано

Глава РФ оценил использование ГМО в Северной Америке.

Российский президент Владимир Путин заявил, что широко использовать в стране ГМО-продукты пока что рано. Такой позицией глава государства поделился с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке.

У нас действительно есть закон, который ограничивает использование ГМО для того, чтобы она не попадала на стол к человеку. Но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях. Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил, что поднятый вопрос - сложен. Он напомнил, что в Северной Америке уже повсеместно используются генно-модифицированные продукты. Там специалисты растят сою, бобовые и кукурузу, которые после идут на корм скоту.

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Фото и видео: Kremlin.ru