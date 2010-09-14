Школьник поправил Путина в вопросе по истории на открытом уроке во Владивостоке

Мальчик скорректировал рассказ главы РФ о Северной войне.

Школьник поправил российского президента Владимира Путина в вопросе по истории на открытом уроке во Владивостоке. Никанор Толстых из Воркуты прокомментировал инициативу введения QR-кодов в учебниках по истории, при сканировании которых "можно было "встретиться" с деятелями эпохи.

Что Петр Первый с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой...Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра Первого и Карла XII состоялась под Полтавой - извините, не фига себе, что они все делали под этой Полтавой? Владимир Путин, президент РФ

Мальчик в ответ на это заметил, что российский политик говорит не семилетней войне, а просто о Северной войне. Президент РФ поблагодарил ученика за внимательность. При этом он уточнил, что в первый раз проигрыш был под Нарвой, а уже затем состоялась битва под Полтавой.

Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии.