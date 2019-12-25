Минтранс США хочет уровнять условия для американских и китайских авиаперевозчиков.

Американское министерство по транспорту предлагает запретить китайским авиационным компаниям пересекать российское воздушное пространство во время полетов в или из США. Соответствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters от 9 октября со ссылкой на проект соответствующего указа Белого дома. Авторы материала заметили, что местные авиакомпании "давно критикуют решение", согласно которому китайским операторам, совершающим рейсы до США, разрешается пересекать российское воздушное пространство в то время, как американским воздушным перевозчикам в 2022 году власти запретили это делать.

...этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции. сообщение от The Reuters

С законодательным предложением ввести такой запрет вашингтонская администрация при президенте-републиканце Дональде Трампе выступила 9 октября

