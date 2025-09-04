Вице-премьер Савельев: в России эксплуатируется более 1 100 самолетов

В настоящее время на территории России эксплуатируется более 1 100 самолетов, все воздушные суда абсолютно безопасны. Вопрос контролируется министерством по транспорту и Росавиацией. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Виталий Савельев, выступая на сессии "Эффективно, быстро, для людей: реализация транспортных нацпроектов на Дальнем Востоке", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновник из федерального правительства заметил, что все еще существуют некоторые сложности в получении комплектующих и запасных частях бортов.
Вы знаете, что мы не вернули самолеты, мы готовы платить и платим... Я хочу всех пассажиров заверить, что все самолеты абсолютно безопасны, комплектующие и запасные части - они все "родные".
Виталий Савельев, вице-премьер РФ
С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам.
Фото и видео: ВЭФ 2025
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все