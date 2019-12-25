  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам
Сегодня, 11:20
175
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам

0 0

Ранее Минтранс публиковал проект приказа.

Российские авиакомпании с 1 сентября 2025 года смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам. Известно, что ранее отечественные перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при министерстве по транспорту. С декабря прошлого года профильное ведомство опубликовало проект приказа. Документ предполагает, что с 1 марта будет приниматься заявки на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых требований.

Правительство уточнило, что основанием для изменения условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ). Обновленные требования, по заявлению властей, обеспечат сбалансированный подход государства к  открытию новых международных маршрутов, а также будут учитывать необходимость удовлетворения спроса клиентов на воздушные перевозки внутри страны.

В Минтрансе рассказали, когда лучше прибывать в аэропорт.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии