С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам

Российские авиакомпании с 1 сентября 2025 года смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам. Известно, что ранее отечественные перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при министерстве по транспорту. С декабря прошлого года профильное ведомство опубликовало проект приказа. Документ предполагает, что с 1 марта будет приниматься заявки на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых требований.

Правительство уточнило, что основанием для изменения условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ). Обновленные требования, по заявлению властей, обеспечат сбалансированный подход государства к открытию новых международных маршрутов, а также будут учитывать необходимость удовлетворения спроса клиентов на воздушные перевозки внутри страны.

