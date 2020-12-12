В Минтрансе рассказали, когда лучше прибывать в аэропорт

Эксперты дали советы пассажирам, чтобы они не пропустили свой рейс.

Российским гражданам в преддверии окончания сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим рекомендуется прибывать в аэропорт за два-четыре часа до вылета. Соответствующие рекомендации дали сотрудники пресс-службы министерства по транспорту по запросу журналистов из информационного агентства "РИА Новости". Чиновник объяснили, что по возможности следует регистрироваться на рейс онлайн и не опаздывать к выходу на посадку.

Если вам не нужно сдавать багаж: внутренние рейсы: за 2 часа, международные рейсы: за 3 часа. Если летите с багажом, закладывайте дополнительно еще час. Учитывайте сезонную загруженность, особенно в утренние и вечерние часы. пресс-служба Минтранса России

В списке советов для пассажиров профильное ведомство указало проверку терминала и авиакомпании. Речь идет о том, что некоторые аэропорты имеют несколько терминалов, поэтому подготовленная информация поможет отправиться сразу в нужный объект. Пассажирам также рекомендуют подготовить все необходимые документы. Для регистрации и контроля потребуется предоставить паспорт, посадочный талон, визы, при необходимости на международных перелетах - справки, документы для детей. Время, которое уйдет на досмотр, обычно составляет около получаса-60 минут. Гейт может закрыться за 20–40 минут до вылета самолета даже в том случае, если человек ранее прошел регистрацию.

Напомним, что конец августа является одним из пиковых в нагрузке на воздушный транспорт. Это происходит потому, что многие пассажиры возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который запланирован на сентябрь.

Минтранс разработал правила сбора в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов.

Фото: Piter.tv