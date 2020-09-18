В петербургских военторгах случился ажиотаж после объявления мобилизации

Резервисты раскупают термобельё, рюкзаки и бронежитеты. Также обмундированием интересуются те, кому ещё не пришла повестка.

За 3 недели с объявления частичной мобилизации в РФ, граждане начали в разы активнее интересоваться военной экипировкой. Момент не могли упустить предприимчивые предприниматели: в результате ценник на некоторые позиции вырос в несколько раз. Корреспондент Spb.aif.ru посетил 2 военторга в Северной столице и узнал, какие товары для резервистов временно попали в список дефицитных

По наблюдениям нашего коллеги, число посетителей в магазине у станции метро "Звездная" заметно возросло. Как отметил продавец, некоторые позиции полностью раскуплены. Например, наблюдается проблема с берцами. Остался лишь 1 бренд, но и он может предоставить только большие размеры. В наличии остались комплект "Горка", цена на которых составляет около 6 тыс. рублей, и большая линейка термобелья стоимостью от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Рюкзаки берут один большой (70 литров), один стандартный (40 литров). Но больших вообще не осталось. Через 2-3 недели мы ждем поставку. С наколенниками та же история. Но рассчитывать особо не стоит. Недавно приехала нам партия тактических перчаток (50 пар), к концу дня их уже не было. поделился продавец

Второй сотрудник военторга рассказал, что экипировкой интересуются не только мобилизованные, но и те, кто находятся "в зоне риска", однако ещё не получили повестку. Наиболее тяжело ситуация обстояла в первые дни, однако и сейчас чувствуется прилив покупателей.

Напомним, что за обмундирование мобилизуемых отвечает Минобороны, однако запрета на самостоятельные покупки нет. Помимо комплекта "Горка" и термобелья, резервисты чаще всего покупают рюкзаки, подшлемники, балаклавы, берцы, наколенники, тактические перчатки, разгрузку и бронежилеты.

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Фото: Piter.TV