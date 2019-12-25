Эксперты оценили влияние мобилизации на экономику Петербурга

На данный момент повести вручены более 8 тыс. горожан. Их работодатели гадают, каким образом можно временно заменить их труд.

Повестки в рамках частичной мобилизации вручили уже более 8 тыс. мужчинам в Северной столице. Большинство из них строили в городе карьеру, и в нынешней ситуации у работодателей стоит вопрос об их временной замене. Spb.aif.ru поговорил со специалистами в сфере права, чтобы узнать, какое влияние мобилизация потенциально может оказать на городскую экономику.

В военном комиссариате Петербурга сообщили, что оповещения о мобилизации в городе начались с 22 сентября. На данный момент призвано 30% военнослужащих от плана. Первоочерёдно призываются солдаты и сержанты до 35 лет и офицеры не старше 50 лет. По данным замвоенного комиссара города Ильфата Абзалова, граждане второй и третьей категории также могут быть призваны для выполнения задач территориальной обороны. Кроме того, власти Петербурга просят представителей бизнеса отправить в военкоматы сотрудников до вручения повестки.

Председатель регионального отделения "Деловой России" в Ленобласти Михаил Косарев считает, что прогноз влияния мобилизации на экономику давать пока трудно. По его словам, компании могут лишиться ключевых сотрудников, например, главного технолога, главного инженера проекта, директора по IT и даже главного руководителя.

Существенные риски есть для индивидуальных предпринимателей, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, где вообще все завязано на одного человека. Мобилизация таких лиц, конечно, критически опасна для сохранения экономики. Под ударом могут оказаться и предприятия, где существенный процент сотрудников составляют мужчины, подпадающие под призыв. Пусть даже они не занимают ключевые должности, но если бóльшая их часть будет мобилизована, такая компания не сможет дальше функционировать, что создаст сложности в исполнении обязательств перед контрагентами. Михаил Косарев, председатель регионального отделения "Деловой России" в Ленинградской области

Адвокат, специалист по военному праву Александра Гудименко, посоветовала предприятиям, не попавшим в официальные списки, самостоятельно организовать проверку здоровья сотрудников: в ходе медосмотра может быть выявлено заболевание, гарантирующее отсрочку от призыва. Это касается и тех, кто прошёл воинскую службу, но впоследствии перенёс операции, получил травмы и болезни, несовместимые с воинским долгом.

В Минтруда РФ напомнили, что все призывники будут возвращены на работу на прежних условиях. Их не имеют право увольнять, вместо этого должна происходить приостановка действия трудовых договоров со временным наймом других работников.

Ранее мы сообщили о том, что в Арбитражном суде Петербурга отметили заседание из-за повестки.

Фото: Минобороны РФ