В Арбитражном суде Петербурга отметили заседание из-за повестки

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти пришлось отменить заседания с участием судьи Сергея Нетосова. Служителю Фемиды пришла повестка. Об этом сообщила "Фонтанка".
Нетосов будет отсутствовать на работе во исполнение указа об объявлении частичной мобилизации и мероприятий по уточнению документов по воинскому учёту.
Заседания перенесли с 6 на 11 октября. Коллеги судьи выразили надежду, что он незамедлительно вернётся к работе после посещения военкомата.
Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга попросили бизнес отправить в военкоматы сотрудников до вручения повестки.
Фото: Piter.TV
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