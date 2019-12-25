В Арбитражном суде Петербурга отметили заседание из-за повестки

В военкомат вызвали судью.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти пришлось отменить заседания с участием судьи Сергея Нетосова. Служителю Фемиды пришла повестка. Об этом сообщила "Фонтанка".

Нетосов будет отсутствовать на работе во исполнение указа об объявлении частичной мобилизации и мероприятий по уточнению документов по воинскому учёту.

Заседания перенесли с 6 на 11 октября. Коллеги судьи выразили надежду, что он незамедлительно вернётся к работе после посещения военкомата.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга попросили бизнес отправить в военкоматы сотрудников до вручения повестки.

Фото: Piter.TV