Власти Петербурга попросили бизнес отправить в военкоматы сотрудников до вручения повестки

Руководителей попросили с 6 октября ежедневно предоставлять в комитет государственной службы и кадровой политики информацию о количестве сотрудников с такими предписаниями, а также поименным перечнем тех, кто уже прибыл в военные комиссариаты.

Власти Петербурга попросили представителей петербургских компаний помочь с мобилизацией. Речь идет о сотрудниках, которые имеют мобилизационные предписания и при объявлении мобилизации должны прийти в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. Об этом пишет 5 октября "Фонтанка".

В распоряжении издания есть письмо от администрации Выборгского района, которое адресовано "руководителям предприятий любых форм и собственности", находящихся на его территории. В письме просят "организовать работу по обеспечению незамедлительной явки в военные комиссариаты" сотрудников с мобилизационными предписаниями.

Руководителей попросили с 6 октября ежедневно предоставлять в комитет государственной службы и кадровой политики информацию о количестве сотрудников с такими предписаниями, а также поименным перечнем тех, кто уже прибыл в военные комиссариаты.

Второе письмо этого же района предупреждаете о визите сотрудников военных комиссариатов для "доведения повесток". Бизнес попросили заполнить на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства данные о сотрудниках, критически важных для производственного процесса, предлагаемых предприятием к отсрочке.

Фото: Piter.tv

