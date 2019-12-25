Как мобилизованные петербуржцы будут платить алименты

Заявления о приостановлении исполнительных производств должник сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В Федеральной службе судебных приставов России "Невским Новостям" сообщили, как мобилизованные будут платить алименты.

По данным ведомства, исполнительные производства в отношении военнослужащих приостанавливают полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу.

Заявления о приостановлении исполнительных производств должник сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.

Фото: Piter.tv