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Как мобилизованные петербуржцы будут платить алименты
Сегодня, 16:48
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Как мобилизованные петербуржцы будут платить алименты

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Заявления о приостановлении исполнительных производств должник сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В Федеральной службе судебных приставов России "Невским Новостям" сообщили, как мобилизованные будут платить алименты.

По данным ведомства, исполнительные производства в отношении военнослужащих приостанавливают полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу.

Заявления о приостановлении исполнительных производств должник сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.

Фото: Piter.tv

Теги: алименты, мобилизация
Категории: Лента новостей,

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