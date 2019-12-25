По словам правозащитника, 32-летний житель Пензы был задержан при силовой поддержке ОМОНа за отказ подписать повестку в военный комиссариат.

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам правозащитника, 32-летний житель Пензы был задержан при силовой поддержке ОМОНа за отказ подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, мужчина вторые сутки находится в изоляторе.

При этом правозащитник отметил, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ, применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Ранее военный комиссар Петербурга Сергей Качковский также заявил, что за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело.

Фото: Piter.tv