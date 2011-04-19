За отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело

Качковский добавил, что отказавшимся грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Он добавил, что информация об административных штрафах в 3 тысячи рублей устарела.

Стало известно, что нежелающий брать повестку в рамках частичной мобилизации петербуржец может получить штраф в 200 тыс. рублей или попасть под уголовную ответственность. Об этом заявил Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 3 октября.

По словам Качковского, во время вручения повестки гражданин "не имеет права отказываться от получения. Потому что отказ от получения повестки, от мобилизации, несет уголовную ответственность". В случае отказа составят акт и передадут в компетентные органы.

Качковский добавил, что отказавшимся грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Военком, вероятно, имел в виду наказания по статье об уклонении от военной службы (ст. 328 УК РФ). Он добавил, что информация об административных штрафах в 3 тысячи рублей устарела.

Комиссар сообщил, что повестки могут вручать только сотрудники военного комиссариата или уполномоченные ими лица. Предъявлять удостоверения они не обязаны, заявил Качковский.

Напомним, ранее Качковский заявил, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом. Срочная служба также считается военным опытом. Так, по словам военкома, человеку не обязательно было находиться в "горячих" точках, чтобы этот опыт приобрести. Пребывание в "горячих" точках говорит уже о получении боевого опыта.

Ранее в Петербурге зарегистрировали второй иск о незаконности мобилизации. Истцу 48 лет, он уже находится в военной части.

Фото: Piter.tv