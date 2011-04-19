Военком Петербурга: военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом

Качковский заявил, что срочная служба также считается военным опытом. Так, по его словам, человеку не обязательно было находиться в "горячих" точках, чтобы этот опыт приобрести. Пребывание в "горячих" точках говорит уже о получении боевого опыта.

Стало известно, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский телеканалу "Санкт-Петербург".

Как объяснил Качковский, военный опыт – это знания, умения или навыки, которые получили в период "прохождения военной службы, или в период подготовки на военной кафедре. На военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, а по завершении обучения он проходит военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляет на практике".

Он отметил, что срочная служба также считается военным опытом. Так, по словам Качковского, человеку не обязательно было находиться в "горячих" точках, чтобы этот опыт приобрести. Пребывание в "горячих" точках говорит уже о получении боевого опыта.

Напомним, что сегодня в Петербурге зарегистрировали второй иск о незаконности мобилизации. Дело предстоит рассмотреть Красносельскому районному суду. У Четвертикова 2 разряд запаса, категория учета — солдат. Он не согласен с призывом на службу. Мужчина требует, чтобы решение о его мобилизации отменили и применили к нему меры предварительной защиты. На данный момент петербуржец уже находится в военной части, ему выдано обмундирование.

Ранее под частичную мобилизацию попадают петербуржцы с категориями годности А и Б. Абзалов уточнил, что в первую очередь это те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Фото: Piter.tv