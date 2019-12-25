Под частичную мобилизацию попадают петербуржцы с категориями годности А и Б

Абзалов уточнил, что в первую очередь это те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Стало известно, что под частичную мобилизацию попадают петербуржцы только с категорией А и Б. Об этом заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов.

Абзалов уточнил, что в первую очередь это те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности. Также предпочтение отдается тем, у кого за плечами есть боевой опыт. Так, это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Напомним, что в Петербурге зарегистрировали восемь случаев ошибочной мобилизации. По словам военного, мобилизация в России не проводилась длительное время. В связи с этим, по словам Абзалова, есть "ошибки и с нашей стороны, и со стороны граждан". Со всеми случаями разбираются, заверил полковник. Тех, кого мобилизовали по ошибке, отправляется домой.

Также стало известно о том, что повестки в рамках частичной мобилизации получили свыше 8 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv