Прогулочное судно остановилось посреди Невы из-за неполадок

Нескольким десяткам пассажиров пришлось эвакуироваться.

В акватории Невы в эту субботу, 12 июля, произошел инцидент с пассажирским теплоходом "Восход-67", который потерял ход из-за технической неисправности. Как стало известно Piter.TV, на борту судна находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, угрозы жизни и здоровью людей не возникло. Все пассажиры были оперативно пересажены на резервное судно "Метеор-171" и продолжили экскурсионный маршрут. Повреждений корпуса теплохода не зафиксировано.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судоходства и защиты прав пассажиров. Напомним, что "Восход-67" относится к классу скоростных пассажирских судов, регулярно осуществляющих экскурсионные рейсы по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала мигранта, фиктивно женившего брата на петербурженке.

Фото: Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура