После ДТП с пострадавшим ребенком на трассе "Нева" возбудили уголовное дело

Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ после аварии с большегрузом, который протаранил автомобиль с ребенком. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, вечером 7 сентября на 674-м километре трассы "Нева" 41-летний водитель МАН TGX врезался в остановившуюся из-за технической неисправности машину Kia K5 71-летнего мужчины. В результате травмы получил восьмилетний пассажир легковушки. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти.

Автовладельцев неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения: младшего из них – 10 раз, старшего – 52 раза. Задержан водитель грузовика.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Красный Бор столкнулись три легковушки.

Видео: пресс-служба МВД России