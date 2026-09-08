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После ДТП с пострадавшим ребенком на трассе "Нева" возбудили уголовное дело

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Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ после аварии с большегрузом, который протаранил автомобиль с ребенком. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Напомним, вечером 7 сентября на 674-м километре трассы "Нева" 41-летний водитель МАН TGX врезался в остановившуюся из-за технической неисправности машину Kia K5 71-летнего мужчины. В результате травмы получил восьмилетний пассажир легковушки. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти. 

Автовладельцев неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения: младшего из них – 10 раз, старшего – 52 раза. Задержан водитель грузовика. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Красный Бор столкнулись три легковушки. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, нева
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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