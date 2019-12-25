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В поселке Красный Бор столкнулись три легковушки
Сегодня, 8:34
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В поселке Красный Бор столкнулись три легковушки

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Это были такси Hyundai Solaris, BMW X4 и Skoda Yeti.

В поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас". 

По информации источника, вечером 7 сентября на Красной дороге столкнулись три легковых автомобиля – это были такси Hyundai Solaris, BMW X4 и Skoda Yeti. В результате аварии травмы получил пассажир первой иномарки, его госпитализировали в Центральную районную больницу города Тосно. Все обстоятельства и причины происшествия выяснят правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: на Народной улице в Петербурге мужчина упал под колеса машины Nissan и погиб. Изначально он сидел на металлическом ограждении. В настоящее время личность потерпевшего устанавливается. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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