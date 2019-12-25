В поселке Красный Бор столкнулись три легковушки

Это были такси Hyundai Solaris, BMW X4 и Skoda Yeti.

В поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас".

По информации источника, вечером 7 сентября на Красной дороге столкнулись три легковых автомобиля – это были такси Hyundai Solaris, BMW X4 и Skoda Yeti. В результате аварии травмы получил пассажир первой иномарки, его госпитализировали в Центральную районную больницу города Тосно. Все обстоятельства и причины происшествия выяснят правоохранители.

Ранее на Piter.TV: на Народной улице в Петербурге мужчина упал под колеса машины Nissan и погиб. Изначально он сидел на металлическом ограждении. В настоящее время личность потерпевшего устанавливается.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"