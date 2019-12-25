На Народной улице мужчина упал под колеса Nissan и погиб

Изначально неизвестный сидел на металлическом ограждении.

Полицейские Невского района Петербурга проводят проверку по факту аварии, в которой погиб пешеход.

Как рассказали в МВД России 7 сентября, накануне днем 53-летний водитель автомобиля Nissan Х-Trail при движении по дворовой территории на Народной улице наехал на неизвестного мужчину. Он сидел на металлическом ограждении и в момент проезда иномарки упал под заднее колесо.

В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм. Его личность в настоящее время устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в массовом ДТП на проспекте Науки загорелся мотоцикл. Байкер не справился с управлением и столкнулся с двумя машинами – Opel и Datsun. Его госпитализировали в больницу с тяжелыми ожогами.

Фото: Piter.TV