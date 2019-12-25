В массовом ДТП на проспекте Науки загорелся мотоцикл

В результате водителя госпитализировали в больницу с ожогами, его состояние оценили как тяжелое.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пожаром на проспекте Науки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне около 17:00 мотоциклист 1986 года рождения не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями – Opel и Datsun. После этого байк BMW загорелся. В результате водителя госпитализировали в больницу с ожогами, его состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Фото: Piter.TV