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В массовом ДТП на проспекте Науки загорелся мотоцикл
Вчера, 8:31
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В массовом ДТП на проспекте Науки загорелся мотоцикл

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В результате водителя госпитализировали в больницу с ожогами, его состояние оценили как тяжелое.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пожаром на проспекте Науки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне около 17:00 мотоциклист 1986 года рождения не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями – Opel и Datsun. После этого байк BMW загорелся. В результате водителя госпитализировали в больницу с ожогами, его состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти. Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект науки
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Пожар,

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