Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти

Водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Полиция Кировского района проводит проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Кола". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, вечером 3 сентября на 79-м километре трассы вне населенного пункта 40-летний водитель машины Kia Rio, двигаясь в сторону Мурманска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Actros с прицепом. Управлявший легковушкой скончался на месте ДТП от полученных травм.

Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пухтовоз перевернулся на съезде с А-120 на Киевское шоссе.

Видео: пресс-служба МВД России