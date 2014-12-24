В аварии в деревне Дусьево погиб водитель Kia

Из-за происшествия на участке вводили реверсивное движение.

В Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в МЧС России.

Вечером 3 сентября на 79-м километре Мурманского шоссе в деревне Дусьево лоб в лоб столкнулись автомобиль Kia и грузовик Mercedes с прицепом. На месте аварии работала дежурная смена 112-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Из-за происшествия на участке вводили реверсивное движение.

В результате от полученных травм погиб водитель легковушки. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом в Ломоносовском районе мотоциклист врезался в грузовик и погиб. Авария произошла на 2-м километре трассы "Петровское — Оржицы — Гостилицы".

Фото: Piter.TV