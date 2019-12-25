Под Петербургом мотоциклист врезался в грузовик и погиб

Обстоятельства и причины случившегося установят правоохранители.

Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области организовали проверку по факту смертельного ДТП. Как сообщили в МВД России, авария произошла накануне вечером на 2-м километре трассы "Петровское — Оржицы — Гостилицы".

Предварительно, 44-летний водитель мотоцикла Yamaha неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем MAN 33-летнего мужчины. В результате байкер скончался на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства и причины случившегося установят правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Сланцах пострадал водитель ВАЗ после столкновения с Kia. Его госпитализировали в Центральную районную больницу медики скорой помощи.

Фото: Piter.TV