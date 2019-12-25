Над Невой прозвучала "Шехеразада" в финале сезона "Поющих мостов"

В Петербурге завершился одиннадцатый сезон музыкального шоу "Поющие мосты". Заключительная программа прозвучала в ночь с 16 на 17 октября и была посвящена произведениям Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщили в городском комитете по печати.
Для финального выступления выбрали первую часть симфонической сюиты "Шехеразада". Также над Невой исполнили романс "О чем в тиши ночей" в исполнении солистки Мариинского театра.
Завершила программу архивная запись "Полета шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане".
Ранее мы рассказывали, что Петербург потратит почти полмиллиарда на новогоднюю иллюминацию.
Фото: Piter.tv (архив)
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