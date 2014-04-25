Семьи участников СВО получили сертификаты на земельные участки в Заневском поселении

Обладатели участков выразили благодарность во время торжественной церемонии.

Три семьи участников специальной военной операции стали обладателями бесплатных земельных сертификатов в Заневском городском поселении. Торжественную церемонию вручения документов провел глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев.

Среди новых землевладельцев — семья Максима Попова, который участвовал в боях в Харьковской области, ДНР и Запорожье. Его супруга Марина поделилась:

"Мой муж родился в Ленинградской области, а я переехала, когда вышла за него замуж — 17 лет назад. С начала военной операции муж ушел выполнять свою миссию. Побывал в Харьковской, Донецкой, Запорожской областях. Сейчас ждет дальнейшего распределения на свою службу в Мурманске".

Елена Заколодкина, получившая земельный сертификат за мужа Дмитрия в деревне Заневка, высоко оценила будущее место проживания и выразила благодарность за внимание к нуждам бойцов на фронте.

"Хочу сказать спасибо за поддержку, за внимание к участникам СВО и их семьям. К сожалению, мой супруг не мог сегодня присутствовать, но невероятно радостно, что есть такая поддержка. Для нас это невероятно важная помощь. Надеюсь, что в дальнейшем будет такое же внимание, поэтому сегодня я познакомилась с своей соседкой замечательной. Здорово, что государство может обеспечить земельным участком — это в наше время хорошо" Елена, жена бойца СВО

Участки площадью от 600 до 1000 м² расположены в деревнях Суоранде, Заневка и поселке Мяглово. Как отметил глава поселения Вячеслав Кондратьев:

"Выдача земель участникам СВО — наш долг, обязанность. За это время мы уже вручили 7 таких участков. Также ведется работа по выделению земельных участков многодетным семьям.".

Всего за три года муниципалитет передал 30 земельных наделов — 7 участникам СВО и 23 многодетным семьям. Эти меры являются частью комплексной программы поддержки льготных категорий населения.

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Видео: Piter.TV