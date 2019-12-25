В Петербурге упростили порядок предоставления бесплатной юридической помощи участникам СВО

Теперь при обращении к юристам военнослужащим не нужно оформлять направления в районных администрациях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое касается упрощения процедуры получения бесплатной юридической помощи для участников спецоперации и их семей. Об этом рассказали 12 октября в Смольном.

Теперь при обращении к юристам военнослужащим не нужно оформлять направления в районных администрациях. Они смогут сразу обращаться с заявлением и документами к адвокатам.

Список адвокатов, работающих в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, доступен на официальном сайте городского комитета по социальной политике.

Ранее на Piter.TV: депутаты ЗакСа Петербурга одобрили льготы для книжной торговли и семей участников СВО.

Фото: Piter.TV