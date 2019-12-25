В Петербурге зарегистрировано восемь случаев ошибочной мобилизации

Мужчин уже отправили домой.

Восемь человек, зарегистрированных в Петербурге, ошибочно отправили в рамках мобилизации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

По словам военного, мобилизация в России не проводилась длительное время. В связи с этим, по словам Абзалова, есть "ошибки и с нашей стороны, и со стороны граждан". Со всеми случаями разбираются, заверил полковник. Тех, кого мобилизовали по ошибке, отправляется домой.

Также стало известно о том, что повестки в рамках частичной мобилизации получили свыше 8 тыс. петербуржцев.

Фото: Минобороны РФ