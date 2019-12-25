Повестки в рамках мобилизации получили свыше 8 тыс. петербуржцев

На данный момент в городе призвано 30% от задания.

На данный момент повестки в рамках частичной мобилизации получили 8 тыс. жителей Северной столицы. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов в ходе пресс-конференции ТАСС в пятницу, 30 сентября.

По словам представителя военкома, на данный момент в Петербурге повести получили 30% мобилизованных от порученного городу задания. Часть из них направятся на доукомплектование воинских частей. Также будут формироваться новые воинские части для решения для задач территориальной обороны.

Кроме того, Абзалов перечислил вещи, которые мобилизированным можно взять с собой: в список входит паспорт, военный билет, водительские права, санитарная книжка, справки о болезнях предметы личной гигиены и туалетные принадлежности, еду, которой должно хватить на сутки. Смартфоны не допускаются, взять можно только кнопочные телефоны.

Ранее мы сообщили о том, что gервый иск к военкомату по мобилизации зарегистрировали во Фрунзенском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV