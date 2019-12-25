Первый иск к военкомату по мобилизации зарегистрировали во Фрунзенском районе Петербурга

Мобилизованный попросил оспорить решение призывной комиссии.

Во Фрунзенский районный суд Северной столицы направлен первый иск об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исцом выступил житель Фрунзенского района. Как указано в заявлении, он получил повестку об уточнении документов воинского учета. По прибытии в военкомат 22 сентября ему вручили повестку о мобилизации, в которой указано что ему необходимо снова явиться в учреждение в 16:00 того же дня для отправки к месту прохождения службы.

Мужчина отметил, что предварительно его не осмотрели медики. Также не были проверены и учтены основания для отсрочки или освобождения мобилизованного от призыва. Истец подал заявление о замене призыва на альтернативную гражданскую службу и подчеркнул, что военная служба не соответствует его мировоззрению. В связи с этим он просит признать незаконным решение призывной комиссии и применить меры предварительной защиты в виде приостановления действующего решения.

Ранее Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан.

Фото: Piter.TV