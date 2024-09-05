Песков заявил, что новая мобилизация в РФ не обсуждается

Он также отметил, что число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации продолжает расти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая мобилизация в стране не обсуждается. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос по теме мобилизации, заданный ему на полях ВЭФ, Песков отметил, что таких обсуждений сейчас не ведется. Он также отметил, что число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации продолжает расти.

Ранее Песков заявил, что Путин может проголосовать электронно на выборах в сентябре.

Видео: Telegram / ТАСС