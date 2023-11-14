Мощный ливень с градом обрушился на Петербург и Ленобласть

Как и прогнозировали синоптики, непогода настигла город и область во второй половине дня.

Сегодня, 12 июля, во второй половине дня на город и область обрушились сильные ливни с грозами и градом, как и прогнозировали синоптики. По данным очевидцев, непогода пришла около 15 часов с южных районов, а к 16 часам достигла центра и севера региона.

Росгидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности, который будет действовать с 16:00 12 июля до 02:00 13 июля. В этот период ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 24 м/с. При этом днём температура воздуха достигала +30...+31°C, что создало условия для образования мощных кучево-дождевых облаков.

Кроме того, "жёлтый" уровень опасности сохранится до 21 часа 13 июля. В этот период продолжатся ливневые дожди с грозами, возможен град и сильные порывы ветра. Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность: водителям — быть внимательными на дорогах, пешеходам — избегать открытых пространств во время грозы и не парковать автомобили под деревьями.

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Видео: Piter.TV