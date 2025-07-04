В Петербурге летают крыши, падают деревья и заборы

Порывы ветра на Финском заливе достигают 20-25 м/с, в городе – до 19 м/с.

В Петербурге 4 июля бушует стихия: порывы ветра на Финском заливе достигают 20-25 м/с, в городе – до 19 м/с, рассказал синоптик Александр Колесов.

В связи с ухудшением погодных условий в Северной столице падают деревья, к примеру, на Смольной набережной, Приморском шоссе, набережной реки Смоленки.

В Кронштадте из-за упавшего дерева пострадала женщина, все обстоятельства случившего устанавливаются.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Кроме того, ветер сорвал часть крыши на улице Моисеенко. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. А на канале Грибоедова на дорогу рухнул забор.

Остается и угроза наводнения: дамба закрыта, уровень воды составил более 180 сантиметров. В Курортном районе подтопило несколько пляжей и парк Дубки.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис